Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağının saati değişti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bazı mahallelerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, 23.00 ile 05.00 saatleri olarak değiştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince 14 Mart 2016'da, saat 00.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Güvenlik kuvvetlerince el yapımı patlayıcılar ile ilgili arama tarama faaliyetlerine devam edildiğinden Abdülkadirpaşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Kışla, Zeynelabidin mahallelerinde süren sokağa çıkma yasağının ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar tarafından yasak olan mahallelere can güvenlikleri açısından girilmemesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Yenituran, Yeşilkent, Mor Yakup, 8 Mart, Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, Çatalözü, İpekyolu ve Barış mahallelerinde ilan edilen ve 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının ise yarından itibaren 23.00-05.00 saatleri arasında 30 gün süreyle devam edeceği belirtildi.

Vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edilen açıklamada, belirtilen mahallelerde sokağa çıkma yasağının kaldırılma kararının ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.