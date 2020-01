Nusaybin’deki sokağa çıkma yasağı 6 mahalle hariç, kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 6 mahallenin tellerle çevrilen bölümleri dışında tamamen kaldırıldı.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlimiz Nusaybin ilçesinde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince 14 Mart 2016’da saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Güvenlik kuvvetlerimizce el yapımı patlayıcılar ile ilgili arama tarama faaliyetlerine devam edildiğinden Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadirpaşa, Zeynel Abidin ve Kışla Mahallesi’nin tellerle çevrili alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında sokağa çıkma yasağına ikinci bir duyuruya kadar devam edilecektir. Vatandaşlarımız tarafından yasak olan mahallelere can güvenlikleri açısından girilmemesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi önemle rica olunur. Ayrıca Yenituran, Yeşilkent, Mor Yakup, 8 Mart, Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, Çatalözü, İpekyolu, Barış ile Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadirpaşa, Zeynel Abidin ve Kışla Mahallesi’nin tellerle çevrilmiş alanı dışında kalan cadde ve sokaklarında 24.00-05.00 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağı uygulanması ise 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 24.00 itibari ile kaldırılacaktır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” denildi.