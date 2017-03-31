Nusaybin'deki patlamada yaralanan bir çocuk yaşamını yitirdi

Mardin Nusaybin'de yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu ağır yaralanan iki çocuktan birisi hayatını kaybetti.

dihaber’de yer alan habere göre, Nusaybin'in Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu yaralan 3 yaşındaki Havin Güneş yaşamını yitirirken, Fatih Güneş'in (5) durumu ciddiyetini koruyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu Havin Güneş (3) ve Fatih Güneş (5) adlı kardeşler ağır yaralanarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Havin yaşamını yitiriken, Fatih'in ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Havin'in cenazesinin yarın Nusaybin'deki mezarlıkta defin edilmesi bekleniyor.