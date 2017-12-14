Nusaybin'deki inşaat alanında bulunan patlayıcı imha edildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde yapımı süren konutların inşaat alanında bulunan 3 adet farklı el yapımı patlayıcı, güvenli bir alanda kontrollü olarak imha edildi.

Nusaybin ilçesinde bulunan el yapımı patlayıcılarıyla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Nusaybin İlçemizde 12-13 Aralık 2017 tarihlerinde inşaatı devam eden konut alanında yapılan çalışmalar sırasında; 1 Adet 12 kilogram mutfak tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet piknik tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet havan mühimmatı olmak üzere, toplam 3 patlayıcı madde, özel olarak hazırlanmış patlama çukurunda uzman personelimizce gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Terörle mücadele konusundaki çalışmalarımız kararklıkla devam etmekte ve gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.\"

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