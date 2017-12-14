T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'deki inşaat alanında bulunan patlayıcı imha edildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yapımı süren konutların inşaat alanında bulunan 3 adet farklı el yapımı patlayıcı, güvenli bir alanda kontrollü olarak imha edildi

14 Aralık 2017 13:51

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde yapımı süren konutların inşaat alanında bulunan 3 adet farklı el yapımı patlayıcı, güvenli bir alanda kontrollü olarak imha edildi.
Nusaybin ilçesinde bulunan el yapımı patlayıcılarıyla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"Nusaybin İlçemizde 12-13 Aralık 2017 tarihlerinde inşaatı devam eden konut alanında yapılan çalışmalar sırasında; 1 Adet 12 kilogram mutfak tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet piknik tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet havan mühimmatı olmak üzere, toplam 3 patlayıcı madde, özel olarak hazırlanmış patlama çukurunda uzman personelimizce gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Terörle mücadele konusundaki çalışmalarımız kararklıkla devam etmekte ve gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MARDİN DHA MARDİN NusaybinNusaybinMardin Emniyet MüdürlüğüAralıkAdetTerörle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24