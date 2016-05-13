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Nusaybin’de yaralanan asker şehit oldu

Piyade Uzman Çavuş Şimşek, GATA'da hayatını kaybetti

13 Mayıs 2016 02:01

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonda silahlı saldırı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Şimşek, tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu.

Konya Beyşehir nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Abdullah Şimşek (27), Nusaybin'de düzenlenen "Atmaca7" operasyonunda silahlı saldırı sonucu 5 Mayıs 2016 tarihinde yaralanarak GATA'da tedavi altına alındı. Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan görevli olarak Nusaybin'e görevli gittiği öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Abdullah Şimşek tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde şehit oldu.

Şehidin ailesinin Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

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