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NUSAYBİN'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ NUSAYBİN (A.A)

07 Ekim 2010 12:31

-NUSAYBİN'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ NUSAYBİN (A.A) - 10.07.2010 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Şeyhmus Çağlı (30) yönetimindeki 47 NG 517 plakalı kamyonet, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli beldesi mevkisinde karşı yönden gelen Ramazan Önderoğlu'nun (48) kullandığı 01 VP 234 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan sürücü Çağlı'nın yanı sıra Mehmet Selim Danışman (49) ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan tanker sürücüsü Önderoğlu ise Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kamyonette sıkışan cesetler, olay yerine gelen Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarıldı.  Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

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