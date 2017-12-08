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Nusaybin'de sokakta poşet içinde patlayıcı bulundu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçe merkezindeki bir sokakta, poşet içerisinde, 5 kilogram PETN patlayıcı ve çok sayıda uzaktan kumanda ile patlatma cihazları bulundu

08 Aralık 2017 14:34

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçe merkezindeki bir sokakta, poşet içerisinde, 5 kilogram PETN patlayıcı ve çok sayıda uzaktan kumanda ile patlatma cihazları bulundu.
Bulunan patlayıcı ile ilgili Mardin Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"07.12.2017 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde bir şahsın tandırın yanında iki supheli poşet görmesi üzerine polisi aradığı, olay yerine intikal eden polis ekipleri söz konusu poşetlerin içinde patlayıcı olduğunu görmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanlarının çağrıldığı, yapilan kontrollerde yaklaşık olarak 5 kilogram PETN patlayıcı ve çok sayıda uzaktan kumanda ile patlatma cihazlarının olduğu tespit edilmiştir\" denildi.

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