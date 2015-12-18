Nusaybin’de sokağa çıkma yasağına 7 saatlik ara

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki dört mahallede beş gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün 7 saatlik süreyle olarak kaldırıldı.

Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle olmak üzere dört mahallede, 14 Aralık günü saat 16.00’dan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağına bugün 7 saatlik ara verildi. Nusaybin Kaymakamlığı resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İlçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının yeniden tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince 14.12.2015 Pazartesi Saat 16.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilen Abdulkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Dicle Mahallesi’nde yaşanan elektrik, su ve altyapı arızalarının giderilebilmesi ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacı ile 18.12.2015 Cuma günü 09:00 – 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı geçici olarak kaldırılmıştır.”