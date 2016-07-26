Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 ayı aşkın süreden bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı 6 mahalle dışında, kısmen kaldırıldı.



Valilik tarafından, konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin İlçesi'nde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 14 Mart 2016 saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yeni Turan Mahallesi, Yeşil Kent Mahallesi, Mor Yakup Mahallesi, 8 Mart Mahallesi, Gırnavas Mahallesi, Devrim Mahallesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, Çatalözü Mahallesi, İpekyolu Mahallesi ve Barış mahallesinde ise ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle kaldırılmıştır. Ancak bu mahallelerde 30 gün süreyle akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecektir. İlgili kanun hükümlerince, Abdulkadir Paşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ve Kışla Mahallesi’nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan yasak olan mahallelere, can güvenlikleri açısından girilmemesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi önemle rica olunur" denildi.

Operasyonların izleri ortaya çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesi'nin 10 mahallesinde sokağa çıkma yasağının bugün saat 14.00'den itibaren kısmen kaldırılmasının ardından ilçede PKK'lıları yönelik düzenlenen operasyonlarda çatışmaların izleri de ortaya çıktı.



134 gün sonra evlerinden çıkan vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışırken, bazı esnaflar işyerlerini açarak temizlik yapmaya başladı. Çatışmalar sırasında işyerleri tahrip olan esnafların büyük üzüntü yaşadıkları görüldü.