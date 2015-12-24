Nusaybin'de 10 gündür süren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 14 Aralık’tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı bugün saat 10.00’dan itibaren kaldırıldı.

Nusaybin’de 14 Aralık’ta Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle olmak üzere dört mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 18 Aralık’ta 7 saatlik ara verilen sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilirken, 21 Aralık’ta 11 mahallenin tamamında uygulanmıştı.

10 gündür süren sokağa çıkma yasağının valilik tarafından bugün kaldırıldığı duyuruldu. Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Nusaybin’de yasak süresince 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte daha önce 6 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.