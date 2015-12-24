T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de 10 gündür süren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Başta 4 mahallede ilan edilen yasak, 21 Aralık'tan itibaren 11 mahallenin tamamında uygulanmıştı

24 Aralık 2015 10:00

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 14 Aralık’tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı bugün saat 10.00’dan itibaren kaldırıldı.

Nusaybin’de 14 Aralık’ta Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle olmak üzere dört mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 18 Aralık’ta 7 saatlik ara verilen sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilirken,  21 Aralık’ta 11 mahallenin tamamında uygulanmıştı.

10 gündür süren sokağa çıkma yasağının valilik tarafından bugün kaldırıldığı duyuruldu. Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Nusaybin’de yasak süresince 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte daha önce 6 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 

 

 

 

ETİKETLER

nusaybinsokağa çıkma yasağıkaldırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24