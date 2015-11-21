Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı ‘geçici’ olarak kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde sokağa çıkma yasağı 4 mahalle dışında bugün saat 08.00'den 16.00'ya kadar kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ahmet Akkuş’ın haberine göre, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 13 Kasım günü saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı konuldu. Sokağa çıkma yasağının 8'inci gününde Nusaybin Kaymakamlığı Kaymakamlığı, halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması, ve zarar gören alt yapı arızalarının giderilmesi için operasyonların sürdüğü Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle mahalleleri dışındaki bölgelerde bugün saat 08.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkma yasağını kaldırdı.



Nusaybin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının yeniden tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilçemiz merkezi genelinde 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 21.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İlçemizde yaşanan elektrik, su ve altyapı arızalarının giderilebilmesi ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacı ile 21.11.2015 Cumartesi günü 08.00 - 16:00 saatleri arasında, Abdulkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Dicle Mahallesi hariç olmak üzere sokağa çıkma yasağı geçici olarak kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.