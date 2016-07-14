Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 19 Temmuz'da kaldırılıyor

Hatice Kamer

Nusaybin Kaymakamlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre ilçede 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 19 Temmuz Salı günü kaldırılması planlanıyor.

14 Mart'ta "ATMACA-7 Müşterek Özel Birlik" adıyla düzenlen operasyon, 3 Haziran Cuma günü sona ermişti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Operasyonda "495 PKK'lının etkisiz hale getirildiği, 515 barikatın kaldırılıp 53 çukur kapatıldığı ve 1226 EYP etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile esenliğinin temin edilmesi amacıyla güvenlik kuvvetlerimizce El Yapımı Patlayıcılar ile ilgili arama tarama faaliyetlerine devam edilmekte olup 3 Haziran 2016 ile 13 Temmuz 2016 tarihleri arasında 197 EYP daha etkisiz hale getirilmiştir" dendi.

Kaymakamlık yasağın, Abdülkadirpaşa, Fırat, Yenişehir, Dicle, Kışla ve Zeynel Abidin mahalleleri hariç diğer mahallelerde süreceğini kaydetti.

Şırnak merkezde de 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ederken, Valilik "PKK örgüt üyelerinin yakalanması için Uludere İlçesi Gülyazı ve Ortasu köylerinde 13 Temmuz Çarşamba günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının" 14 Temmuz Perşembe günü 00.01 itibariyle kaldırıldığını duyurdu.

Öte yandan Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Ormandışı, Babakaya, Çatak, Kayadere, Gürpınar, Arıköy, Taşpınar, Çiğdemli, Demirkuyu, Kazandağı, Bahçe, Eskiocak, Çatakköprü köylerinde gerçekleştirilen askeri operasyonlardan dolayı 14 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 04.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma ve bu bölgelere giriş çıkışlar yasaklandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Öveç Köyü, Karakuş Mahallesi (Karaağaç Mezrası) ve Harmanlı Mezralarında da 11 Temmuz 2016 günü saat 04.00'dan itibaren üç gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı 14 Temmuz Perşembe günü saat 04.00'da kaldırıldı.