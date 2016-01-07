Nusaybin'de silah sesleri; 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin İlçe merkezinde bugün, belirlenemeyen bir nedenden silah seslerinin duyulduğu Fırat Mahallesi'nde 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Radikal’de yer alan habere göre, Nusaybin Fırat Mahallesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Güvenlik güçlerinin silah sesinden sonra gittiği olay yerinde, henüz kimlikleri bilinmeyen 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını saptadı.

Yaralanan 1 kişi, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ölenin cesedi de, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.