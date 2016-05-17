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Nusaybin'de saldırı; 9 güvenlik görevlisi yaralandı

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 14 Mart'tan bu yana devam ediyor

17 Mayıs 2016 18:59

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yenişehir ve Aldulkadirpaşa mahallelerinde PKK'lıların roketatar ve el yapımı patlayıcı ile düzenlediği iki ayrı saldırıda 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

14 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma yasağından sonra başlayan çatışmalar sürüyor. Bugün Yenişehir Mahallesi'nde zırhlı araca PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda araçta bulunan 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, Nusaybin'deki ikinci saldırı operasyonların yoğun olarak sürdürüldüğü Abdülkadirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. PKK'lılar güvenlik görevlilerinin geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada ilk bilgilere göre, aralarında asker ve polislerin bulunduğu 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altını alınırken, yaralılardan 1 askerin Ankara GATA'ya sevk edileceği öğrenildi.

 

 

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