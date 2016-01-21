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Nusaybin'de polis servis otobüsüne roketatarlı saldırı

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı

21 Ocak 2016 21:22

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu'ndan geçen polis servis otobüsüne PKK tarafından düzenlendiği belirtilen bombalı ve roketli saldırıda, 9'u polis 10 kişi yaralandı.

DHA'dan Ahmet Akkuş'un haberine göre Nusaybin İpek Yolu üzerindeki Doğu tesisleri mevkilerinde saat 18.00 sıralarında polis servis otobüsünün geçişi sırasında PKK'lılar tarafından bombalı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 polis memuru ile 1'i sivil olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak, tedavi altında alındı.

PKK'lıların düzenlediği saldırının ardından servis aracındaki polislerin de karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktığı belirtilirken PKK'lıların çatışma sonrası kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi. Öte yandan çatışma nedeniyle trafik ekipleri güvenlik nedeniyle İpek Yolu'nu trafiğe kapattı. Saldırı sonrası polis servis aracı olay yerinden kaldırılarak araç parkına çekildi. Kaçan PKK'lıların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

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