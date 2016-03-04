Nusaybin'de bombalı saldırı; 2 polis şehit oldu, 35 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristler Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bitişiğindeki lojmanlara bombalı araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, polis ve lojmanlarda oturan sivillerin de aralarında olduğu 35 kişi yaralandı.

Nusaybin İlçesi’nin İpek Yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ile bitişiğinde bulunan lojmanlara PKK’lılar bu sabah saat 06.00 sıralarında bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda henüz kimlikleri öğrenilemeyen 2 polis memuru şehit olurken, polisler ve lojmanda oturanların da aralarında bulunduğu 35 kişi yaralandı.

Çatışma çıktı

Hürriyet’te yer alan habere göre, şiddetli patlamada emniyet binası ile lojmanda yangın çıktı ve büyük hasar oluşurken, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ndeki polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmanın sürdüğü bölgeye Nusaybin ve Mardin’den takviye güvenlik güçleri ile ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasındaki çatışmalar bir süre devam etti.

Mardin Valiliği: 2 şehit, 2'si sivil 35 yaralı

Mardin Valiliği, Nusaybin’de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bitişiğindeki lojmanlara yapılan terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıda 2 polisin şehit olduğu, aralarında polis ve polis yakınlarının bulunduğu 35 kişinin yaralandığı belirtilerek, “Hayatı tehlikesi olmamak kaydıyla yaralılardan 2'si Mardin Devlet Hastanesi’nde 2'si Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınmıştır. Daha hafif yaralı durumda bulunan vatandaşlarımızın tedavileri Nusaybin Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir” denildi.

Bomba yüklü araçla intihar saldırı düzenlendi

Olay yeri inceleme ekiplerinin kapsamlı yaptığı çalışmada PKK’nın intihar saldırısını otomobille düzenlediği belirlendi. Kimliği araştırılan intihar bombacısının, aracı Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünden geçerken infilak ettirdiği saptandı.