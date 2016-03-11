Nusaybin'de polis aracına saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar devriye görevi yürüten polis zırhlı aracına el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda 2 polis yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Abdulkadirpaşa Mahallesi Umut Sokak üzerinde devriye görevi yürüten polis zıhlı aracın atılan patlayıcı büyük bir gürültüyle patlarken, araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Şiddetli patlamada zırhlı araç da hasar görürken, çevredeki ev ve işyerinde hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyen PKK’lıları yakalamak için geniş çaplı operasyon düzenlediği bildirildi.