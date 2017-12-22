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Nusaybin'de polis aracı ile TIR çarpıştı: 2 polis yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sivil polis aracının TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı

22 Aralık 2017 18:43

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, sivil polis aracının TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.
Nusaybin ilçesinden geçen İpek Yolu\'nun Balaban köy yolu mevkiinde, Şırnak\'ın Cizre ilçesi istikametine giden sürücüsünün ismi belirlenemeyen sivil polis aracı, belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamete giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GC 2870 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, polis memurları İ.O.E. ve S.K., yaralandı. Yaralı polisler, 112 ambulanslarıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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