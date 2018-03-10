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Nusaybin'de PKK patlayıcıları imha edildi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerinin ele geçirdiği terör örgütü PKK'ya ait patlayıcıların kontrollü imhası sırasında çıkan gürültü, ilçenin her tarafından duyuldu

10 Mart 2018 19:07

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerinin ele geçirdiği terör örgütü PKK\'ya ait patlayıcıların kontrollü imhası sırasında çıkan gürültü, ilçenin her tarafından duyuldu.
Nusaybin\'de terör örgütü PKK\'nın açtığı hendeklerin kapatılması ve barikatların temizlenmesinin ardından, inşaatı devam eden konut bölgesinde güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen patlayıcılar, Suriye sınırına sıfır noktasındaki Kışla Mahallesi\'nde toplandı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından, toplanan patlayıcıların tamamı, aynı anda imha edildi. İmha sırasındaki patlamanın sesi, ilçenin her tarafından duyuldu. Kısa süreli paniğe neden olan gürültünün, ele geçirilen patlayıcıların imhası sırasında ortaya çıktığını öğrenen vatandaşlar, daha sonra günlük yaşamına devam etti.

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