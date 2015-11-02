Nusaybin'de patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi, Sakarya Caddesi üzerindeki bir markette patlama yaşandı. Patlama sonrasında 1 kişinin cesedi bulunurken, 20 kişi de yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan ev ve iş yerleri zarar gördü, bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, marketin üst katlarındaki evlerde bulunan ve dumandan etkilenen abartman sakinleri, itfaiyenin yardımıyla balkonlardan çıkarıldı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada 1 kişinin cesedi bulundu. Çoğu dumandan etkilenen 20 kişi yaralandı.

Nusaybin'in Selahaddin Eyyubi Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir markette bugün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Kapalı olan markette patlamının ardından yangın çıkarken, alevler ve dumanlar işyerinin üst katlarında bulunan dairelere sıçradı. Alevlere, Nusaybin, Kızıltepe ilçeleri ile polisin TOMA araçları ile çadırkent itfaiyeleri müdahale etti.

Dumanların sardığı üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından balkon ve pencerelerden alınarak kurtarıldı. Şiddetli patlamada sokak üzerinde bulunan ev ve işyerleri ile bazı araçlarda hasar meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Polis markete 10 metre mesafedeki yanan bir hafif ticari aracın altında bir kişiye ait ceset bulundu. Yanarak öldüğü belirlenen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor. Olayda çoğu dumandan etkilenen 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerenin bulunmadığı belirtildi. Polis, patlamanın nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. (dha)











Dumanların sardığı üst katlarda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafında balkon ve pencerelerden alındı. Patlamada sokak üzerinde bulunan ev ve işyerleri ile bazı araçlarda hasar meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

Olayda çoğu dumandan etkilenen 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis patlamanın nedenini araştırırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, saat 21.30'da, Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir aracın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlaması sonucu yoldan geçen birçok kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulanslarıyla Nusaybin Devlet Hastanesi’e kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok ev ve iş yeri zarar görürken, patlama alanına yakın bir alışveriş merkezinde ise yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürme çalışması başlattı. Patlamaya neyin sebep olduğu, aracın bombalı olup olmadığı araştırılıyor.