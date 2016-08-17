Nusaybin’de patlama; 4'ü çocuk 6 yaralı

Mardin’in Nusaybin meydana gelen patlamada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Devrim Mahallesi Midyat yolu caddesinde henüz belirlenemeyen bir cisim patladı. Patlamada Halise A. (41), Yaşar T.(11), Azad D. (7), Eyüp Ç. (10), Latihan B. (33) ve Bilal D. (11) yaralandı.

112 Acil Servis ambulansları ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatan polis, patlayan cismin tespiti için olay yerinde incelemelerde bulundu.