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Nusaybin’de patlama; 4'ü çocuk 6 yaralı

Soruşturma başlatan polis, patlayan cismin tespiti için olay yerinde incelemelerde bulundu

17 Ağustos 2016 00:28

Mardin’in Nusaybin meydana gelen patlamada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Devrim Mahallesi Midyat yolu caddesinde henüz belirlenemeyen bir cisim patladı. Patlamada Halise A. (41), Yaşar T.(11), Azad D. (7), Eyüp Ç. (10), Latihan B. (33) ve Bilal D. (11) yaralandı.

112 Acil Servis ambulansları ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatan polis, patlayan cismin tespiti için olay yerinde incelemelerde bulundu.

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