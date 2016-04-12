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Nusaybin’de patlama; 2 asker şehit

Patlamada 2 askerin de yaralandığı belirtildi

12 Nisan 2016 20:21

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir patlama meydana geldi. Nusaybin'de meydana gelen patlamada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 4 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı bulunan Nusaybin İlçesi'nin Fırat Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde PKK'lıların bir eve tuzakladığı el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada, bir asker yaralandı.

Yaralı askeri almaya giden askeri grubun aynı eve girdiği sırada meydana gelen ikinci patlamada, 3 asker daha yaralandı. Yaralı 4 asker ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen durumu ağır olan 2 asker şehit oldu. Tedavi altında bulunan 2 askerin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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