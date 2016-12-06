Nusaybin'de patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bir hurdacı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hürriyet'in haberine göre olay, Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurda sıkıştırması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Patlamada, iş yeri içerisinde bulunan Bilal İlik adlı vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye gelen polis, çevrede incelemelerde bulundu.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.