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Nusaybin’de patlama; 1 çocuk hayatını kaybetti

Patlamada bir çocuk da yaralandı

23 Ağustos 2016 20:04

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çocukların bulduğu bir cismin patlaması sonucu, bir çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi ilçesi Zeynel Abidin Mahallesi Şair Şinasi Sokak üzerinde meydana geldi. Bir kısmı halen sokağa çıkma yasağı süren mahallede oyun oynayan iki kız kardeşin buldukları cisim patladı. Patlamada yaşları 8 ile 10 oldukları belirtilen kız kardeşler ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kardeşlerden biri doktorların tüm çabasına karşı hayatını kaybetti. Diğer kız kardeşin tedavisi sürerken, polis olay yerinde inceleme yaparak, soruşturma başlattı.

 

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