Nusaybin'de, özel harekât birliklerinin sayısı artırıldı

Binaların altına patlayıcı yerleştiren PKK, güvenlik güçlerine ağır kayıp verdirmeyi amaçlıyor. Güvenlik güçleriyse, özel eğitimli 100-120 kişilik gruplarla operasyona sıcak bakıyor. Yaz dönemine girilmesiyle PKK'nın hem kırsalda hem de şehir merkezlerinde eşzamanlı eylemler yapacağı beklentisinden hareketle meskûn mahalde çatışma eğitimi verilmiş Özel Harekât birliklerinin sayısı, araç ve teçhizat kapasiteleri artırıldı. Personel ihtiyacını karşılayabilmek için Özel Harekât timlerinin eğitim süreleri kısaltılarak 3.5 aya düşürüldü. 12 bin 500 kişilik Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin sayısı en az 20 bine çıkacak. 7 bin 800 olan Polis Özel Harekât (PÖH) timleri de eğitimi tamamlayanlar ve meslek içi kaydırmalarla 20 bine ulaşacak.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; Hükümetin yürürlüğe koyduğu ve her hafta uygulaması takip edilen 81 maddelik Terörle Mücadele ve Restorasyon Eylem Planı’nda güvenlik ve kuvvet planlamasına ilişkin de önemli ayrıntılar yer alıyor. PKK'nın stratejilerine karşı hayata geçirilen ‘özel kuvvet’ planlaması şöyle:

Komando tugayları

TSK’ya bağlı birliklerde, önemli değişiklikler ve kaydırmalar yapıldı; eğitimler verildi. Bingöl, Sarıkamış, Tatvan ve Denizli’deki piyade, motorize piyade ve mekanize piyade tugaylarının tamamı komando tugaylarına dönüştürüldü. Komando eğitimleri tamamlandı. 20 bin askerden oluşan 4 tugay, PKK saldırılarına karşı Tunceli, Bingöl, Ağrı, Hakkâri, Şırnak ve Mardin’de belirlenmiş kritik üs bölgelerine konuşlandırıldı.

Nusaybin harekâtı

Nusaybin’i adeta son kale olarak gören ve çok büyük miktarda patlayıcı yığınağı yapan PKK, sıkıştığı anda bunları patlatmayı ve büyük can kaybına yol açmayı planlıyor. Edinilen bilgiye göre, binaların altına döşenen patlayıcıları eşzamanlı olarak patlatmak üzere paralel hatlar çeken PKK, bombaları patlatarak 96 kilometrelik bir alanda asker-sivil gözetmeksizin ağır kayıplar verdirmeyi amaçlıyor. Güvenlik birimleri, binaların altına döşenen patlayıcıların aynı anda patlatılmasıyla yumuşak toprak zeminden ötürü neredeyse bölgedeki tüm binaların yıkılacağını değerlendiriyor. Bu nedenle Nusaybin operasyonu, kalabalık birliklerle değil, özel eğitimli 100-120 kişilik sınırlı sayıdaki birliklerle ve diğer bölgelerden farklı hassasiyetle planlanıyor. Öncelikli olarak, mümkün olduğunca sivil halkın, açılacak koridordan tahliyesi amaçlanıyor. Nusaybin operasyonunda zırhlı birliklerin kullanılması planlanıyor.

Sokağa çıkma yasağı

Güvenlik güçleri, Nusaybin’de sivil kaybı yaşanmaması için olağanüstü çaba harcıyor. Nusaybin ve diğer ilçelerdeki durum nedeniyle uzun süreli sokağa çıkma yasağı, Anayasa’nın 119 ve 122. maddelerinde yer alan olağanüstü hal ve sıkıyönetimi çağrıştırmayacak özel tedbirler alınması da değerlendiriliyor.

Bakanlıklar devrede

Halkla arasındaki mesafe açılan PKK, halkı yanına almak için sivil dernekler ve uluslararası örgütler kanalıyla; gıda, giysi ve günlük ihtiyaç malzemesi yardımı yapıyor. Açtığı banka hesaplarında para yardımı topluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, önümüzdeki süreçte daha aktif olarak devreye girip valiler ve kaymakamlar eliyle yardımların vatandaşlara devlet tarafından ulaştırılmasını sağlayacak. Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları da aktif olarak sahada görev yapacak.