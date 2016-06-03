T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de operasyonlar sona erdi

14 Mart tarihinde başlatılan operasyon 82 gün sürerken, ilçede sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek

03 Haziran 2016 20:15

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 14 Mart tarihinde PKK'ya yönelik başlatılan Atmaca-7 operasyonu sona erdi.

Nusaybin'de açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca yürütülen müşterek operasyon sona erdi.

Tuzaklanan patlayıcıların tespiti ve imhası amacıyla güvenlik güçlerince arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü ilçede sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceği belirtildi.

ETİKETLER

mardinnusaybinpkkoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24