-Nusaybin'de operasyon MARDİN (A.A) - 21.12.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist de yaralı olarak yakalandı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Nusaybin ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınlarında iki teröristin tespit edildiği bilgisi üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği bildirildi. Bölgede gerçekleştirilen operasyonda sağlanan sıcak temas sonrası kısa süreli çatışma yaşandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Çatışma sonucunda yapılan araştırmada yaralanan şahısların Ömerli ilçesi Gollü köyünden Yusuf Akın (37) ve Nusaybin ilçesi Heybeli köyünden Mehmet Eren olduğu öğrenilmiştir. Ambulans ile Mardin Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Yusuf Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Mehmet Eren'in ise tedavisine Mardin Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlanılmıştır.''