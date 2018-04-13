Nusaybin'de minibüs çarpan bisiklet sürücüsü öldü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, minibüsün çarptığı bisikletin sürücüsü Kamuran Sönmez (20) yaşamını yitirdi.

Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerindeki köprü üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAB 664 plakalı minibüs, Kamuran Sönmez\'in kullandığı bisiklete çarptı. Yaralanan bisiklet sürücüsü, Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

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