-NUSAYBİN'DE MAYIN PATLAMASI: 1 YARALI NUSAYBİN (A.A) - 01.06.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde mayına çarpan doğalgaz arama şirketine ait araç için önlem alan özel güvenlik şirketi elemanı, ikinci mayına basarak yaralandı. Bagok Dağı Yusuf Tepe bölgesinde doğalgaz arama çalışması yürüten bir şirkete ait araç yolda, mayına çarptı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen şirkette görevli güvenlik elemanları çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Bu sırada, başka bir mayına basan güvenlik elemanı Abdulselam Akıncı, yaralandı. Yaralı Akıncı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.