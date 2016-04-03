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Nusaybin'de mayın patladı; 5 asker yaralı

Yaralanan güvenlik görevlileri, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

03 Nisan 2016 15:00

Nusaybin'de mayın patladı: 5 asker yaralı

PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde tuzaklanan mayının patlaması sonucu 5 güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında PKK'lıların yola döşedikleri mayının patlaması sonucu 5 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralanan güvenlik görevlileri, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. 

 

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