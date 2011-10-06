Nusaybin'de KCK operasyonları protesto edildi

T24 - Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'nın sivil yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik operasyonları protesto etmek isteyen bir grup, gösteri yaptı. Polise molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldıran göstericilere yapılan müdahalede 1 kişi gözaltına alındı.



Nusaybin'de KCK/TM'ye yönelik operasyonları protesto eden bir grup, Zeynel Abidin Mahallesi Işık Önder Caddesi'nde bir araya gelerek, parke taşları ve çöp konteynırlarıyla yaptıkları barikatla yolu kapatarak yasadışı gösteri yaptı.



Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine, havai fişek ve molotof kokteylleri ile saldıran göstericiler ile polis müdahale etti. Göstericilere gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale eden polis, grubu dağıtmaya çalıştı.



Göstericiler dağılmayınca sık sık atılan biber gazları okul dağılımı sırasında okuldan çıkan küçük öğrencileri de etkiledi. Polisin sıktığı gazdan etkilenen minik öğrenciler, ağlayarak evlerine gitti. Öğrenci velileri ise yaşanan olaylara Kürtçe yaptıkları konuşmalarla tepki gösterdi.



Işık Önder Caddesi'nde göstericilerin atığı bir molotof kokteyli, bir evin bahçesine düştü. Bunun üzerine çıkan ufak çaptaki yangın, ev sahibi ve polislerce söndürüldü.



PTT binası arkasında ise sokaktan geçen polis aracına atılan molotof kokteyli, yoldan geçen 18 yaşındaki İbrahim Şimşek adlı bir kişinin kafasına isabet etti. Yaralanan Şimşek'in yardımına polisler koşup, polis aracılığıyla Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yüzünde yanıklar oluşan Şimşek, burada tedavi altına alındı.



Göstericiler, akşam geç saatlere kadar devam eden olaylardan sonra, ara sokaklara dağılarak kayboldu.



