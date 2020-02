Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, biçerdöver ile kamyonun çarpıştığı kazada, can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Nusaybin\'de uluslararası İpekyolu üzerinde bulunan Durakbaşı köyü yakınlarında, karşı yönden gelen kamyon ile biçerdöver çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI