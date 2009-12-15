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Nusaybin’de izinsiz gösteriye polis müdahalesi

15 Aralık 2009 20:29

T24 - Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde DTP'nin kapatılmasını protesto için izinsiz gösteri yapanlara polis müdahale etti.

Nusaybin’de Anayasa Mahkemesi’nin DTP’yi kapatmasını protesto eden gruplar Sakarya Caddesi Şirin Bulvarı ve 27 Mayıs Caddesi üzerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve gaz bambası kullandı.

Göstericiler, polise taş atarak karşılık verip ara sokaklara kaçtı. Ara sokaklarda polislerle göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.

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