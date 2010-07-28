-NUSAYBİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİ NUSAYBİN (A.A) - 28.07.2010 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde izinsiz gösteri yapan gruba, polis müdahalede bulundu. Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen Mardin'nin Nusaybin ilçesi nüfusuna kayıtlı İlyas Kaplan adlı PKK'lı teröristin ailesine, bir grup tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu. Aralarında Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, BDP Mardin İl Başkanı Ali Aslan, BDP ilçe Başkanı Süleyman Çiftçi'nin de olduğu grup, PKK'lı terörist Kaplan'ın ailesine baş sağlığı dileğinde bulunduktan sonra evden ayrıldı. Taziye ziyaretine katılanlardan bazıları, Şirinevler ve Sakarya Bulvarı'nda yollara barikat kurarak gösteri düzenledi. Göstericiler, güvenlik güçlerine taş ve havai fişekle saldırdı. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Göstericiler, ara sokaklara kaçtı. Polis, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.