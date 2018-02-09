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Nusaybin'de inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi yaralandı 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yapımı devam eden inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

09 Şubat 2018 19:46

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde yapımı devam eden inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Nusaybin Devlet Hastanesi karşısında yapımıı devam eden bir binanın inşaat iskelesi, öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu iskelede bulunan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, çağrılan ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 3 işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, iskelenin çökmesiyle ilgili polis, soruşturma başlattı.

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