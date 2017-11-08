Nusaybin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi\'ne bağlı Akçatarla Köyü yakınlarında meydana geldi. Hakim Gencay yönetimindeki 16 R 5865 plakalı otomobil ile Abdullah Al yönetimindeki 34 FP 141 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle her iki araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

5 Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri, otomobillerin alev alma ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı.

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