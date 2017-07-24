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Nusaybin’de içme suyu şebekesi patladı, yollar su altında kaldı

Su borusunun patlaması nedeniyle Nusaybin - Midyat Karayolu da trafiğe kapandı

24 Temmuz 2017 02:10

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu ana şebeke borusunun patlaması nedeniyle, yollar su altında kalırken, Midyat-Nusaybin karayolu trafiğe kapandı.

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi’nden gelen ve Nusaybin üzerinden, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine giden içme suyu ana şebekesinin borusu, DSİ Çağ çağ Baraji mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Su borusunun akşam saatlerinde patlaması nedeniyle Çağ çağ Barajı yakınlarında piknik yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşların evlerine döneceği saatlerde meydana gelen olaydan sonra bazı yollar su altında kalırken, piknikten dönen vatandaşlar suyun içinden geçerek evlerine gidebildi.

Su borusunun patlaması nedeniyle Nusaybin - Midyat Karayolu trafiğe kapanırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile su vanaları kapatıldı. Yaklaşık 40 dakika kapalı kalan Nusaybin - Midyat karayolu, su seviyesinin düşmesi üzerine yeniden trafiğe açıldı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su seviyesinin düşmesinden sonra onarım çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Bu arada içme suyu borusunun patlaması nedeniyle Nusaybin DSİ Çağ Çağ Barajı piknik alanı da sular altında kaldı. Piknik için bölgede bulunan vatandaşlar, DSİ görevlilerinin uyarısıyla bölgeden çıkarıldı.

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