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Nusaybin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

08 Ocak 2016 14:26

Mardin'in Nusaybin İlçe merkezinde dün silah seslerinin duyulduğu Fırat Mahallesi'nde, mermilerin isabet etmesi sonucu 1 kişinin öldüğü olayda, yaralanan ikinci kişi de hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre; Nusaybin Fırat Mahallesi'nde dün silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, 19 yaşındaki Kerem Akyürek'in isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği, 22 yaşındaki Hüseyin Akyüz'ün de ağır yaralı olduğunu belirlemişti. 

Dün akşam, yaralı Akyüz'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Akyürek ve Akyüz'ün cesetleri otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
 

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