Nusaybin'de hafriyat çalışmalarında bir ceset bulundu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde yapılan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşaatların yapıldığı bölgede hafriyat çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Bulunan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Nusaybin\'de sokağa çıkma yasağı ile hafriyat çalışmalarının devam ettiği Fırat Mahallesi\'nde, bugün öğlen saatlerinde bir ceset bulundu. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra toprağa gömülü cesedi çıkararak, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.