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NUSAYBİN'DE GERGİNLİK NUSAYBİN (A.A)

15 Ağustos 2010 22:10

-NUSAYBİN'DE GERGİNLİK NUSAYBİN (A.A) - 15.08.2010 - Batman'ın Beşiri ilçesindeki çatışmada ölü ele geçirilen Suriye uyruklu teröristin cenazesinin Nusaybin Sınır Kapısı'ndan gönderilmesi sırasında polisle aralarında BDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu grup arasında gerginlik çıktı. Edinilen bilgiye göre, geçen hafta Beşiri ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen Suriye uyruklu terörist Mehmet Ömer'in ailesi, cenazeyi Suriye'ye götürmek üzere Nusaybin ilçesine geldi. İlçe girişindeki Çatalözü köyü mevkinde polis, cenaze arabasına eşlik eden aralarında BDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu gruba sınır kapısının kapalı olduğunu, cenazeyi Kilis üzerinden Suriye'ye götürmeleri gerektiğini söyledi. Buna itiraz eden grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı. Polis, gruba basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından cenaze Nusaybin Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

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