Nusaybin'de dün şehit olan 5 güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden biri binbaşı, ikisi emniyet amiri 5 güvenlik görevlisi, düzenlenen törenlerle memleketlerine uğurlandı. Memleketlerin uğurlanan güvenlik görevlileri toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit binbaşı Ahmet Karaman'ın İstanbul Pendik'te düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Binbaşı Ahmet Karaman ile emniyet amiri Zafer Kurt için Selen Kışlası’nda sabah saatlerinde tören düzenlendi. Törene, Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan, İl Jandarma Komutanı Albay Alaaddin Karsavuran, İl Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri katıldı. Törene katılan şehit yakınları teröre tepki gösterirken, Vali Koçak ve Korgeneral Yılmaz, şehit yakınlarıyla konuşarak, teselli etmeye çalıştı.

Şehit güvenlik görevlilerinden polis memuru Doğan Sakarya memleketi Manisa Salihli’de toprağa verildi. Şehidin 6 yaşındaki oğlu Abdülhamit Buğra’nın askeri üniformasıyla babasının tabutuna son kez dokunması yürek burktu. Babasının tabutunun başında gözyaşı döken Buğra, ağabeyi Mehmet Ali’ye sarıldı. Şehit polis Sakarya Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Şehit polisler Abdullah Gül'ün koruma ekibinden

Şehit olan polis memurlarından Salih Taç ve Erkan Başpehlivan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma ekibinde de görev yapmıştı.