T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de çocukların bulduğu cisim patladı: 3 çocuk yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde, 3 çocuk, sokakta bulup oynadıkları cismin patlaması sonucu yaralandı

04 Kasım 2017 21:23

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde, 3 çocuk, sokakta bulup oynadıkları cismin patlaması sonucu yaralandı.
Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi, Yasemin Sokak\'ta oynayan çocuklar, buldukları cisimle oynamaya başladı. Çocukların kurcaladığı cisim patlayınca, yaşları 12- 13 arasında değişen N.Y., Y.Y. ve Ö.Y. yaralandı. Patlama sesi üzerine olay yerine gelen çevredekilerin yardımı ile yaralı çocuklar Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, patlayan cismin ne olduğunun tespiti için soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİNMardin DHA MARDİN NusaybinNusaybinYenişehir Mahallesi Yasemin SokakPatlamaNusaybin Devlet HastanesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24