Nusaybin'de CHP heyetine biber gazı

Eren Topçu

Suriye sınırında örülen duvarı protesto etmek için Nusaybin’e giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı’nın basın açıklaması yaptığı sırada çevik kuvvet ekipleri çocukları biber gazı ve su ile ile dağıtmak istedi.

Basın açıklaması sırasında TOMA’ya taş atan çocukları dağıtmak amacıyla atılan birber gazı ile ilgili olarak Perihan Sarı:

“Bunu buradan kabul edilemez bir durum olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada oyun oynayan çocuklara ve onları bahane ederek bir basın açıklaması yapmak üzere bir araya gelmiş heyetimize bu yaptıkları tutumu, bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Kabul edilebilir bulmuyoruz ve kendilerini de uyardık bu konuda.

Bunun hesabını vereceklerini, er ya da geç bunun hesabını vereceklerini de hatırlattık.”

Nusaybin duvarı örüldü

Perihan Sarı duvar ile ilgili olarak da şunları söyledi:

‘Başbakanın barış ve kardeşlik mesajları verdiği topraklarda halkları nasıl ikiye böldüğünü görmek için, bu duvarı görmek için geldim.

Duvarın ne kadar gerçek olduğu, ne kadar somut olduğu sizlerce de saptanıyor; genellikle inkar ediliyor bu duvarın varlığı. Yaptıklarının doğru olmadığını da hatırlattık. Açıklama yaparken, açıklama yaptığımız sırada gaz atıldı, siz de gördünüz, siz de buradaydınız, siz de etkilendiniz.

Polis yetkililerine sorduğumuzda hemen yanıbaşımızda bulunan çocuklara attıklarını söylediler, gösteri yapan çocuklara gaz attıklarını söylediler. Kendilerini uyardık bu konuda, yaptıklarının doğru olmadığını da hatırlattık.

Halkların arasına duvar çeken iki ülke biliyorum, İsrail ve Türkiye. Bu Türkiye için utanç verici bir durum, bir yandan barıştan, kardeşlikten söz etmek ve bir yandan da bu durumu yaygınlaştırmak, sınırı duvarla bölmek, sınırların kalkması gerektiğini söylerken, coğrafyanın özgürleşmesi gerektiğini söylerken insanlar arasına duvar örmek, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yaraşır.”

Heyet basın açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı.