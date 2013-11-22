Nusaybin’de CHP heyetine biber gazı

Nusaybin'de, sınıra örülen duvara incelemeye gelen CHP heyeti, polisin çocuklara attığı biber gazından etkilendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı, "Ülkenin demokratikleşmesi konusunda kararlı bir tutum içerisindeyiz. Biliyoruz ki demokrasi ve özgürlükler bu halkın temel ihtiyacıdır" şeklinde konuştu.

Partililerle Nusaybin ilçesinde Suriye sınırında örülen güvenlik duvarında incelemelerde bulunan Sarı, yaptığı açıklamada, Kürtçe hitap edemediği için üzgün olduğunu belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ve sanatçı Şivan Perwer ile Diyarbakır'ı ziyaretini hatırlatarak, "Bu kadim topraklar bugünlerde çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor" diye konuştu.

Suriye sınırına geldiğinde Kemal Sunal ve Metin Akpınar'ın rol aldığı 'Propaganda' filmini hatırladığını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Bugünlerde Sayın Başbakan hükümetin iflasını kanıtlarcasına farklı tutumları ardı arkasına sergiliyor. Mezopotamya'ya geliyor, Diyarbakır'a geliyor. Düş görüyor. Gördüğü düşü buradan açıklıyor. Sonra 'uyandım' diyor. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda yaşadığımız en temel sorun demokratikleşme sorunudur. En temel sorun Kürtlerin içinde bulunduğu, Kürtlerin talepleriyle ilgili durum ve Kürt sorunudur. Bugün Başbakan 'açılım' diye başladığı bu süreci sonunda önüne set çekeceği, duvar öreceği bir noktaya getirdi. Başbakan sadece kendi ülkesindeki Türklerin sorununu çözmesi gerekirken bir adım daha öteye gidip Kürt kardeşler arasına sınır çekmeye girişti. Bu coğrafyayı, bu coğrafyada yaşayan insanları bölmeye kalkıştı. Her zaman yaptığı gibi karşıtlıklar üzerinden politika yürütmeye çalışıyor ve Kürtleri de karşı karşıya getirmeye çalışıyor."

'Demokrasi ve özgürlükler bu halkın temel ihtiyacı'

Sarı, Kürt halkının kadim ve politik bir halk olduğunu, politik öngörüsü olan ve sağduyuyla davrandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Kürt halkı kendisine söylenenleri gerçek zemininde kendi gerçekliğiyle değerlendirme niteliğini taşıyan bir halktır. Halkımızın temel sorunu AK Parti iktidarının hükümetin yarattığı antidemokratik durumdur. Başbakanın diktatörlük hevesinin getirdiği noktada Türkiye'de demokrasi ciddi biçimde zarar görmektedir. CHP olarak biz ülkenin demokratikleşme konusunda kararlı bir tutum içerisindeyiz. Biliyoruz ki demokrasi ve özgürlükler bu halkın temel ihtiyacıdır. Bunu karşılayacak, bunu yerine getirecek güç ve irade bu halkın iradesi olacaktır. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik derken kardeşliğin eşitlik temelinde özgürlük temelinde bir kardeşlik olduğunu da vurgulamak istiyorum."

Sarı’nın basın açıklaması sırasında çevik kuvvet ekipleri çocukları biber gazı ve su ile ile dağıtmak istedi.

Basın açıklaması sırasında TOMA’ya taş atan çocukları dağıtmak amacıyla atılan birber gazı ile ilgili olarak Perihan Sarı, "Bunu buradan kabul edilemez bir durum olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada oyun oynayan çocuklara ve onları bahane ederek bir basın açıklaması yapmak üzere bir araraya gelmiş heyetimize bu yaptıkları tutumu, bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Kabul edilebilir bulmuyoruz ve kendilerini de uyardık bu konuda" dedi. Daha sonra polis aracından CHP'lilere, "Bulunduğunuz bölge askeri mayınlı yasak bölgedir. Lütfen orayı terk edin" diye anons yapıldı. Bunun üzerine polislerin yanına giden Perihan Sarı, "Gaz atmaya ne hakkınız var, bunu hesabını vereceksiniz" dedi.

Perihan Sarı duvar ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Başbakanın barış ve kardeşlik mesajları verdiği topraklarda halkları nasıl ikiye böldüğünü görmek için, bu duvarı görmek için geldim.

Duvarın ne kadar gerçek olduğu, ne kadar somut olduğu sizlerce de saptanıyor; genellikle inkar ediliyor bu duvarın varlığı. Yaptıklarının doğru olmadığını da hatırlattık. Açıklama yaparken, açıklama yaptığımız sırada gaz atıldı, siz de gördünüz, siz de buradaydınız, siz de etkilendiniz.

Polis yetkililerine sorduğumuzda hemen yanıbaşımızda bulunan çocuklara attıklarını söylediler, gösteri yapan çocuklara gaz attıklarını söylediler. Kendilerini uyardık bu konuda, yaptıklarının doğru olmadığını da hatırlattık.

Halkların arasına duvar çeken iki ülke biliyorum, İsrail ve Türkiye. Bu Türkiye için utanç verici bir durum, bir yandan barıştan, kardeşlikten söz etmek ve bir yandan da bu durumu yaygınlaştırmak, sınırı duvarla bölmek, sınırların kalkması gerektiğini söylerken, coğrafyanın özgürleşmesi gerektiğini söylerken insanlar arasına duvar örmek, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yaraşır."

Heyet basın açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı. Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ile de görüşmek isteyen CHP heyeti, Gökkan'ın şehir dışında olması nedeniyle görüşmeyi gerçekleştiremedi.