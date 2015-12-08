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Nusaybin'de çatışma; 2 şehit

Nusaybin'de hendekleri kaldırmak amacıyla başlatılan operasyonda polisle, PKK'lılar arasında çatışma çıktı

08 Aralık 2015 18:09

Nusaybin'da PKK'nın açtığı hendekleri kapatmak ve barikatları kaldırmak için operasyon yapan güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki polis memuru şehit oldu. Şehit polislerden birinin 38 yaşındaki Özel Harekat polisi Mesut Demirkan şehit olduğu açıklandı. 

DHA’da yer alan habere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı süren Fırat Mahallesi'nde hendekleri kapatmak ve barikatları kaldırmaya çalışan polis ekiplerine bugün öğleden sonra PKK'lılar tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ilk ateşte biri ağır 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurlarından durumu ağır olan, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Çorum nüfusuna kayıtlı Mesut Demirkan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı diğer polis memuru Nusaybin'de yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer polisin de hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, saldırganları etkisiz hale getirmek için Fırat Mahallesi'nde geniş çaplı operasyon başlatırken bölgede çatışmaların aralıklarla devam ettiği belirtildi.

 

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