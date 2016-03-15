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Nusaybin’de çatışma; 1 polis şehit

Nusaybin'de pazartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı

15 Mart 2016 16:14

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağıyla beraber başlayan çatışmalar şiddetlendi. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu.

Milliyet’in haberine göre, Mardin Valiliği tarafından Nusaybin ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından başlayan çatışmalar yoğunlaştı. Asker ve polisin ortak düzenlediği operasyonda İpekyolu üzerinde bulunan tanklar, Fırat Mahallesi ve Dicle Mahallesi’nde bulunan barikatlara top atışları yapıyor. Bölgede şiddetli patlama ve ağır silah sesleri duyulurken, İpekyolu üzerinde bir iş yerinin de yandığı görüldü.

İlçenin Dicle ile Fırat mahallelerinde yoğunlaştırılan operasyonda güvenlik güçleri ile çatışma çıktı. Çatışmada, bir özel harekat polisi başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

 

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