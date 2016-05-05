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Nusaybin'de çatışma; 1 asker daha şehit oldu

Nusaybin'de 14 Mart'ta başlatılan operasyon sürüyor

05 Mayıs 2016 17:34

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada yaralanan bir asker şehit oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Nusaybin'de PKK'lılarca kazılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların imhası, vatandaşların can ve mal güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla 14 Mart'ta başlatılan operasyon sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca müşterek yürütülen operasyon kapsamında çıkan çatışmada yaralanan bir asker, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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