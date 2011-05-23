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Nusaybin'de bulunan 50 kilo patlayıcı imha edildi!

Nusaybin ile Cizre arasındaki 'İpek Yolu' olarak bilinen karayolunda bir köprü altına yerleştirilmiş 50 kilo patlayıcı imha edildi

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Nusaybin ile Cizre arasındaki 'İpek Yolu' olarak bilinen karayolunda bir köprü altına yerleştirilmiş 50 kilo patlayıcı imha edildi 

Nusaybinde köprü altında 50 kilo patlayıcı

Mardin'in Nusaybin ile Şırnak’ın Cizre İlçesi arasındaki ’İpek Yolu’ olarak bilinen karayolunda bir köprü altına 50 kilo patlayıcı kullanılarak 3 ayrı tüpe yerleştirilen uzaktan kumandalı 3 patlama düzeneği son anda fark edilerek imha edildi. Patlayıcıların imha edilmesi sırasında karayolu trafiğe kapatılırken, kontrollü patlatma sonucu 1.5 metre genişliğinde 2.5 metre derinliğinde çukur açıldı.  

Nusaybinde köprü altında 50 kilo patlayıcı

Nusaybin ilçe Jandarma Komutanlığı, bir ihbarı değerlendirerek, Nusaybin ile Şırnak’ın Cizre İlçesi arasındaki karayolunun 34’üncü kilometresinde bulunan Söğütçay Köprüsü’nün altında dün akşam saatlerinde arama yaptı. İki bomba uzmanı köpeğin de katıldığı aramalarda, köprü altında 12 kiloluk 3 tüp içerisine yerleştirilen toplam 50 kilogram TNT ve C-4 patlayıcı bulundu. Yapılan incelemede, 3 ayrı tüpe yerleştirilen ve amonyum nitrat da kullanılarak güçlendirilen patlayıcıların uzaktan kumanda düzeneğine bağlı çalıştıkları tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ve söz konusu patlayıcıların patlatılması için bölgede sinyal kesici Jammer’ları devreyen koyan askerler, Mardin’den bomba imha uzmanlarını çağırdı. 

Nusaybinde köprü altında 50 kilo patlayıcı

Mardin’den gelen bomba uzmanları, gerekli bütün önlemleri aldıktan imha işleminin gece yapılamayacağına karar vererek, bugün saat 06.30 sıralarında 50 kilo patlayıcı kullanılarak hazırlanan 3 patlama düzeneğini kontrollü olarak patlattı. Patlama sırasında köprünün zarar görmemesi için bomba uzmanları 10 TIR lastiğini getirip patlayıcıların üzerine koyduktan sonra patlatma işlemini gerçekleştirdi.  

Nusaybinde köprü altında 50 kilo patlayıcı

Karayolunun bir süre trafiğe kapatılmasınsan sonra kontrollü patlatma gerçekleştirilirken, patlama sonrası köprünün altında 1.5 metre genişliğinde, 2.5 metre derinliğinde çukur açıldı. Büyük bir tehlikenin atlatıldığı patlama işleminden sonra askerler bölgede ikinci bir patlama olasılığına karşı patlayıcı araması yaptı. Ancak, başka patlayıcı bulunamazken, aynı bölgede başka bir patlama düzeneği olduğu görüldü. Bu düzenek de imha edildi.


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