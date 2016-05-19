Nusaybin'de bombalı tuzak; 3 asker şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 3 asker şehit düştü, 7 asker yaralandı. Saldırıda şehit olan bir askerin ardından yaralı askerler hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden ikisi müdahaleye rağmen şehit düştü, 7 askerin tedavisi devam ediyor.

Sokağa ıkma yasağının 14 MArt'ta başladığı Nusaybin'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Atmaca-7 Operasyonu" Nusaybin'de devam ediyor. Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesinin ardından çatışma çıktı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 9 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerden ikisi müdahaleye rağmen şehit düştü, 7 askerin tedavisi devam ediyor.