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Nusaybin'de bombalı tuzak; 3 asker şehit oldu

Bombanın patlamasıyla 7 asker de yaralandı

19 Mayıs 2016 17:44

 

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 3 asker şehit düştü, 7 asker yaralandı. Saldırıda şehit olan bir askerin ardından yaralı askerler hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden ikisi müdahaleye rağmen şehit düştü, 7 askerin tedavisi devam ediyor. 

Sokağa ıkma yasağının 14 MArt'ta başladığı Nusaybin'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Atmaca-7 Operasyonu" Nusaybin'de devam ediyor. Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesinin ardından çatışma çıktı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 9 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerden ikisi müdahaleye rağmen şehit düştü, 7 askerin tedavisi devam ediyor. 

 

 

 

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