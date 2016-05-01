Nusaybin'de bombalı saldırı; 3 asker şehit oldu

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde sürdürülen operasyonlar sırasında Çağçağ Caddesi'nde bu sabah el yapımı patlayıcıyı imha etmek isteyen güvenlik güçlerine PKK'lılar roketatarla ateş açtı. Saldırıda 3 asker şehit düştü. Operasyon devam ediyor.

Genelkurmay'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığı, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu ve 14 askerin yaralandığını bildirdi. Genelkurmay'ın yazılı açıklamasında, yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "01 Mayıs 2016 Pazar günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 14 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."